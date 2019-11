Transport collectif gratuit pour les aînés: «On essaie de trouver des façons de le financer» - Valérie Plante

«J’ai bien l’intention de pousser sur ce dossier, mais ça ne va pas aussi vite que je voudrais. Mais il faut soutenir la mobilité des personnes aînées ou à faible revenu parce que ça brise l’isolement, c’est bon pour la santé. Et ça fait moins de voiture sur les routes. Est-ce que c’est hors des heures de pointe? On est en train de regarder tous les scénarios. Je ne vous cacherai pas que c’est beaucoup d’argent et on espérait que le gouvernement du Québec soit un peu plus avec nous à ce niveau-là. On essaie de trouver des façons de le financer»