Compte à rebours en vue des présidentielles de 2020

Donald Trump sera-t-il toujours en poste, y aura-t-il processus de destitution d’ici là? Chaque semaine amène son lot de nouvelles dans ce dossier.

Malgré tout, le président a fait paraître une nouvelle campagne publicitaire cette semaine où l’on clame haut et fort qu’il n’est pas un bon garçon, mais que parfois on a besoin d’un Donald Trump pour changer Washington: «He’s no mister nice guy, but sometimes it takes a Donald Trump to change Washington.»

Quoi qu’il en soit selon Valérie, c’est une bonne stratégie d’utiliser cette publicité pour tenter de gagner la faveur populaire.