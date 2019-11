«Notre loi s’attaque au multiculturalisme canadien» -Alexandre Taillefer

«Il faut qu’on rétablisse les ponts avec le Canada anglais et qu’on explique les points positifs et négatifs de cette loi-là. [...] Avant de dénoncer le reste du Canada, il faut se rappeler sans doute cette motion-là n’aurait pas été déposée dans la ville de Toronto si Montréal n’avait pas fait la même chose. À Montréal, c’était une déclaration avec une conférence conjointe entre l’opposition et la mairesse où les termes étaient respectueux, mais le fond était le même.»