Changements climatiques : «Le gouvernement n’a pas de plan»

«C’est l’instance gouvernementale qui est la plus susceptible de nous faire faire de vrais gains et nous inspirer confiance dans la lutte aux changements climatiques. C’est un peu comme si la maison était en feu et on se dit : ‘’les extincteurs qu’on a, on ne les utilise pas tout de suite. Laissons la maison brûler. On va faire une étude, on va faire un plan, on va consulter et on va peut-être arriver avec de meilleurs extincteurs’’»