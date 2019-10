«La théorie du pont d'or offert à Jean Charest, je l'ai enquêtée» -Bernard Drainville

Le livre PLQ Inc. produit par le Bureau d'enquête du Journal de Montréal, relance la controverse de l'enquête Mâchurer durant laquelle les enquêteurs de l'UPAC ont rencontré plus de 300 témoins et qui a mené à des opérations de filature et d'écoute électronique.

Un des volets relancera le débat et ramènera les réflecteurs sur Jean Charest et le financement du PLQ.

Dans une autre vie, le commentateur du 98,5 FM, Bernard Drainville, avait fouillé «la théorie du pont d'or». Il était alors journaliste d'enquête et chef du bureau de Radio-Canada à l'Assemblée nationale lors de ce qu'on considère maintenant comme les années troubles du Parti libéral du Québec.