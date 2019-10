EXCLUSIF | «Il faut que ça cesse» -Sylvie Fréchette critiquée pour ses premiers pas en politique

«Il y a eu tellement de ouï-dire et de transformations de ce que j'ai dit. Je l'ai dit ouvertement que je suis pro-choix. Je n'ai jamais été ambivalente là-dessus... Pour moi, c'est un des seuls partis qui n'est pas hypocrite. Dans tous les partis, il y en a qui sont Pro-vie et qui sont pro-choix. Sauf que dans d'autres partis si tu le dis t'es mis dehors. Nous, on le dit, on ne retournera pas en arrière. Pour une phrase... je suis rendue que les gens m'écrivent et sont déçus de m'avoir supporté à Barcelone en 92 avoir su que j'étais une traître de même...»