Wexit: les Canadiens de l’Ouest jasent séparation

«Si la frustration et le sentiment d’aliénation dans l’Ouest canadien continuent d’augmenter, cela va poser un sérieux problème quant à l’unité nationale. Mais nous séparer du reste du Canada n’est pas une solution. Je ne laisserai pas Trudeau me pousser hors de mon pays. Nous avons des alliés au sein de ce pays. Et on ne se rapprochera pas d’un pipeline en se tournant vers nous-mêmes»