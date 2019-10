«Nous n’avons pas voulu favoriser l'un ou l’autre des partis fédéraux» - Sonia Lebel

«Nous n’avons pas voulu favoriser l'un ou l’autre des partis fédéraux, les seuls intérêts qu’on défend, c’est ceux des Québécois. Nous sommes une nation et nous avons l’intention de faire respecter nos intérêts et compétences. Et c’était le seul message que nous voulions passer pendant la campagne électorale. Ce n’était pas une intention de nuire à Justin Trudeau ou qui que ce soit d’autre»