Démission du sénateur André Pratte : «Le Sénat demeure une institution très partisane»

«Malgré tout et je l’ai découvert, le Sénat demeure une institution très partisane où vous avez une opposition qui s’oppose à tout et un gouvernement qui veut absolument faire adopter ses affaires sans qu’on y change la moindre virgule. Ça fait des débats interminables, des pertes de temps. Et moi qui suis habitué à travailler de façon indépendante et le plus objectif possible, c’est très difficile de fonctionner dans un environnement comme ça. Il y a une réforme en cours, mais ça va être très long. Il fallait que je décide si je voulais continuer dans un contexte qui me déplaît aussi profondément»