Scheer veut former le gouvernement en attente

REGINA - Andrew Scheer n'a pas l'intention de laisser sa première défaite comme chef du Parti conservateur du Canada (PCC) le déstabiliser.

Prenant la parole devant des partisans déçus réunis au International Trade Center à Regina, il a dit avoir l'intention de constituer le gouvernement en attente pendant que Justin Trudeau continue de se mettre les Canadiens à dos et de diviser le pays.

« Souvenez-vous, mes amis, du soir d'octobre 2015. On prédisait que Justin Trudeau allait gouverner le pays pour huit ou même 12 années. Personne ne nous donnait la moindre chance. Mais ce soir, nous avons mis en garde Justin Trudeau. Son leadership est endommagé et son temps au gouvernement va bientôt prendre fin. Et quand ce moment viendra, les conservateurs seront prêts et nous allons gagner », a-t-il prédit.

M. Scheer s'est dit « déçu » du résultat de l'élection, mais en retient que les libéraux avaient perdu du soutien dans toutes les régions du pays — allant de l'Atlantique à la Colombie-Britannique, en passant par le Québec et les Prairies. En comparaison, les conservateurs ont fait des gains un peu partout au pays, sauf au Québec, et gagnaient le vote populaire encore aux petites heures du matin.

M. Scheer s'est ensuite adressé directement aux Québécois.

« Avec mon équipe québécoise, nous allons continuer à travailler pour vous. Les valeurs conservatrices sont des valeurs québécoises. Et les valeurs québécoises sont des valeurs conservatrices: la liberté d'expression, un État moins imposant et reconnaître qu'un dollar dépensé par celui qui l'a gagné est mieux dépensé qu'un gouvernement qui l'a taxé », a-t-il énuméré.