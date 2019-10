«Mes chers Québécois, j'ai entendu votre message» -Justin Trudeau

Le premier ministre sortant a remercié sa «Sophie» (Grégoire), ses enfants, son équipe de campagne, les électeurs de la circonscription de Papineau qui l’ont encore une fois réélu ainsi que les Canadiens qui l’ont reconduit au pouvoir.

Il a quand admis qu'il faisait face à un défi d'unité au terme du scrutin.

« Vous nous renvoyez au pouvoir afin de vous servir. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et on va travailler fort pour vous, pour votre famille et pour votre avenir. Merci d'avoir foi en nous. Et pour ceux qui n'ont pas voté pour nous, sachez qu'on va travailler pour chacun d'entre vous. On va gouverner pour tous, peu importe pour qui vous avez voté. »

Justin Trudeau s'est aussi adressé directement à la population du Québec.