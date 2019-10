Élections 2019: le Bloc québécois triple sa députation

Comme l'ont confirmé tous les sondages effectués au cours des dernières semaines soient, le Bloc québécois a plus que triplé sa députation à la Chambre des communes au terme de l'élection fédérale 2019.

Un peu après minuit, la formation indépendantiste avait fait élire 30 députés et était en avance dans deux autres circonscriptions. En 2015, le Bloc avait fait élire dix députés.

Le chef Yves-François Blanchet a vu ses efforts récompensés avec son élection dans le comté de Beloeil-Chambly qui était détenu par Matthew Dubé, du NPD.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, la Montérégie ainsi que la couronne de Montréal ont presque entièrement viré au bleu pâle. Le Bloc québécois a aussi créé la surprise dans la grande région de Québec, où il a raflé deux circonscriptions aux conservateurs. Le parti souverainiste a même arraché Trois-Rivières des mains du favori, l'ex-maire et candidat conservateur Yves Lévesque.

Les gros canons du parti libéral postés sur l'île de Montréal, notamment le premier ministre sortant Justin Trudeau, ainsi que Mélanie Joly et Pablo Rodriguez ont été réélus. D'autres piliers du gouvernement Trudeau ont été réélus au Québec, notamment Marc Garneau et David Lametti. Dans Laurier-Sainte-Marie, l'environnementaliste Steven Guilbeault a remporté son siège et s'en va à Ottawa.

Le NPD s'effondre

Deux élections après la fameuse vague orange, le Nouveau Parti démocratique s'est effondré. Le parti de Jagmeet Singh n'a fait élire qu'un seul député au Québec, son lieutenant Alexandre Boulerice, contre 14 en 2015.