Élections fédérales : «Une des plus belles expériences d’avoir la confiance des gens» - Denis Coderre

Au micro de Bernard Drainville lundi, les anciens politiciens Denis Coderre et Gilles Duceppe ont raconté comment ils se sentaient lors des journées d’élection.

Après 40 jours de campagne électorale, tous les députés qui se présentent dans les 338 circonscriptions fédérales du Canada n’ont plus rien d’autre à faire que d’attendre les résultats de vote de leurs concitoyens.

Ancien député et ministre fédéral libéral et ex-maire de Montréal, Denis Coderre et Gilles Duceppe, ancien chef du Bloc Québécois, ont vécu de nombreuses journées de vote.