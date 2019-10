L'épouvantail souverainiste de Scheer et Trudeau et la réplique de Blanchet

Comme ses homologues, M. Blanchet s'est beaucoup promené au cours de la dernière journée de la campagne, débutant la journée dans sa circonscription de Chambly-Beloeil, avant d'aller à Laval, à Rosemère, à Lavaltrie, à Louiseville et finalement à Trois-Rivières.

Les jeunes

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, s'est dit heureux d'avoir atteint son principal objectif de campagne: faire entendre la voix des laissés-pour-compte.

Je pense qu'on a réussi à donner une voix, à donner une plateforme aux gens», a-t-il fait valoir en point de presse à Vancouver. C'est aussi pourquoi on a reçu beaucoup d'amour des Canadiens et Canadiennes. Parce qu'ils se retrouvent dans notre campagne.»

Il a fait appel à l'électorat qui craint l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement conservateur.

«Avec le momentum qu'on a bâti, on a fait notre argument. C'est clair que le choix progressiste, c'est nous», a-t-il réitéré.

Et même si de récents sondages le placent en quatrième position dans les intentions de vote au Québec, le chef du NPD croit y profiter du même élan que dans le reste du pays.

«On a eu un rassemblement à Montréal avec beaucoup de monde. C'était réellement énergique et on a été fiers de la réponse», a-t-il avancé.

Réforme électorale

La cheffe de Parti vert Elizabeth May a préféré parler de réforme électorale.

Elle s'est engagée à ce que les élections de lundi soient les dernières à se dérouler selon le système uninominal à un tour.

Une assemblée de citoyens dont le mandat serait de formuler des recommandations au Parlement sur un système électoral basé sur la représentation proportionnelle serait nommée.

«Le Canada est l'un des tout derniers pays libres et prospères du monde à utiliser encore le système désuet du scrutin uninominal à un tour, a déclaré Mme May, par voie de communiqué. Nous devons passer immédiatement à la représentation proportionnelle, un système qui traduit tous les votes en représentation au Parlement et qui ne classe pas plus de la moitié de l'électorat comme des perdants indignes d'être représentés.»

Les Verts ont aussi réitéré leur engagement au sujet de l'âge légal pour voter qui serait abaissé à 16 ans.