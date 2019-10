«Il y a 2/3 des Canadiens qui vont être déçus du résultat de lundi.» - Christian Bourque

Selon le dernier sondage de Léger avant les élections, le parti Libéral et le parti Conservateur se partagent respectivement un tiers des intentions de vote., Christian Bourque, vice-président de Léger, nous en parle.

Ce tout dernier sondage indique notamment que 40% des francophones au Québec voteraient pour le Bloc aux urnes demain, ce qui voudrait dire que la majorité des sièges seront bloquistes à l'extérieur de Montréal et de Québec. On s'attend également à ce que les conservateurs perdent quelques sièges dans la Capitale-Nationale.



Pour ce qui est de l'ensemble du Canada, le vote est divisé entre le rouge et le bleu.