Le vote électronique: c'est pour quand?

Pourquoi ne peut-on pas encore voter de manière électronique? Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, nous explique pourquoi cette avenue n'est pas encore possible aux week-ends de Paul Houde.



Selon Steve Waterhouse, la raison principale pour laquelle ce n'est pas encore possible de voter électroniquement, c'est qu'il serait difficile de contre-vérifier l'identité des voteurs, ce qui représente un problème d'intégrité.



L'enjeu serait donc qu'un processus de vote électronique ne garantirait pas que le vote n'est pas manipulé.



Lundi prochain, des agents assermentés vérifieront l'éligibilité des personnes qui iront voter. Bien que cette étape de vérification ne serait pas impossible de manière électronique, l'expert en cybersécurité affirme que les plateformes web ne sont pas encore tout à fait au point pour assurer la confidentialité et l'intégrité du vote.