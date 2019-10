Une campagne ennuyante et désolante selon Pierre Gince

Plusieurs sont d'accord pour dire que la campagne électorale a été ennuyante, et les performances des chefs de partis, médiocres. L'analyste Pierre Gince en fait partie et il nous explique pourquoi.



Selon l'analyste, la campagne fut particulièrement désolante sur le plan où les préoccupations des jeunes ont été totalement ignorées des partis politiques. Les jeunes ont clairement démontré l'enjeu qui leur tenait à coeur: l'environnement et les changements climatiques. Or, les chefs n'ont aucunement adressé ces préoccupations, si ce n'est que lors de la marche du 27 septembre avec Greta Thunberg à Montréal pour s'attirer du capital.