Trudeau ne veut pas prendre le blâme pour la remontée du Bloc au Québec

WHITBY, Ont. — Le chef libéral Justin Trudeau faisait campagne en Ontario, vendredi, tentant de s'accrocher aux comtés qu'il sent glisser entre ses doigts.

De Whitby, il a lancé, encore une fois, un appel aux Québécois pour que ceux-ci envoient des libéraux progressistes au pouvoir plutôt que des bloquistes progressistes à l'opposition.

À une journaliste qui lui demandait s'il se blâmait pour la bonne position du Bloc québécois en cette fin de campagne, M. Trudeau a répondu que «les Québécois ont toujours le droit de choisir quels seront leurs représentants à Ottawa».

«Mais dans cette élection, les Québécois font face à un choix très très clair. Est-ce qu'on choisit une opposition progressiste ou un gouvernement progressiste», a-t-il enchaîné, reprenant le plaidoyer bien rodé depuis quelques jours.

«Et ce qu'on a pu accomplir au cours des quatre dernières années, ça a été parce que des Québécois ont choisi de se joindre à un gouvernement progressiste, ont arrêté de choisir d'être (dans) l'opposition et ont choisi de porter nos valeurs québécoises à travers le pays, à travers le monde», a-t-il ajouté.

«Droits des femmes, lutte aux changements climatiques, refus de l'austérité, on a choisi de livrer un gouvernement qui a fait tout ça et là, on doit continuer pour empêcher les coupures et l'austérité conservatrice», a-t-il plaidé.

À une autre journaliste qui lui demandait s'il se sentirait responsable de l'élection d'un gouvernement conservateur, il a dit qu'il avait encore confiance que les Canadiens feraient «le bon choix», lundi.

