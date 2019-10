Justin Trudeau peut-il sauver la mise?

«Une autre angoisse qui m’a frappé énormément, c’est celle de François Legault. C’était très risqué pour lui de sortir et dire que cette élection était celle de la laïcité, la loi 21. Ça, c’est non seulement faux, mais c’est dangereux. Faux parce que ce n’est pas le gouvernement en place qui va décider si cette loi sera débattue en cour ou non. Les gens qui poursuivent le gouvernement le font sur la base de la Charte des droits et libertés et non pas de la Constitution. Donc, ce n’est pas vrai qu’un gouvernement conservateur pourrait sauver la loi sur la laïcité»