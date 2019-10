«De penser que la GRC se prêterait à faire du théâtre comme ça, ce n’est pas sérieux!»

Depuis que Justin Trudeau a eu à porter un gilet pare-balles lors d’un rassemblement samedi soir, certains internautes ont échafaudé toutes sortes de théories du complot, dont celle que le premier ministre sortant ait utilisé cette stratégie pour remonter dans les sondages.

Des mesures de sécurité exceptionnelles - veste pare-balles et agents en habit de combat - ont été mises place pour protéger Justin Trudeau lors du rassemblement à Mississauga, samedi soir dernier.

Il n’en fallait pas plus pour que la Twittosphère s'emballe et échafaude différentes théories du complot. Celle qui revient le plus souvent allègue que Justin Trudeau a mis en place cette stratégie pour remonter dans les sondages.