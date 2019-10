Sécurité renforcée autour de Justin Trudeau: du jamais vu

Il explique également comment ces mesures fûrent rapides, diassuasives et efficaces. Selon lui, la sécurité dans ce genre d'événement est devenue plus lourde et plus importante au fil des ans, si on compare à l'attentat contre Pauline Marois qui a eu lieu au Métropolis en 2012, ou à l'émeute de la Saint-Jean-Baptiste de 1968 contre le père de Justin Trudeau.