Elizabeth May veut un réexamen des questions touchants les anciens combattants

CHARLOTTETOWN — Le Canada a besoin d'un «réexamen national» des questions touchant les anciens combattants, a indiqué samedi la cheffe du Parti vert Elizabeth May.

Elle a promis de mettre en branle son processus dès une éventuelle arrivée au pouvoir des verts.

«C'est très important de s'occuper adéquatement de ceux qui sont montés au front pour nous, a déclaré Mme May. Nous devons aussi réassurer les jeunes qui souhaitent faire carrière dans les Forces armées que leur avenir sera protégé.»

Mme May mène campagne dans les provinces maritimes. Elle a fait son annonce à Charlottetown, sur l'Île-du-Prince-Édouard, là où le ministère des Anciens Combattants à son siège social.

Plusieurs anciens combattants en veulent aux conservateurs et aux libéraux des modifications apportées à leur région de pension et le manque d'appui à ceux qui ont été blessés en devoir.

Le Parti vert s'est engagé à «rétablir les paiements périodiques aux niveaux d'avant 2006. Mme May s'est aussi engagée à abroger «l'article de la Loi sur les pensions de retraite qui prive de pension les conjoints survivants de certains travailleurs, y compris ceux de la GRC, et les anciens combattants qui se sont mariés après 60 ans.»

Selon elle, il ne s'agit d'une première étape d'un chemin menant vers un plus grand examen de la manière dont le pays traite ceux qui l'ont servi militairement.

Mme May a souligné que ce n'est pas seulement une chose juste à faire, mais cela aussi permettrait de rassurer ceux qui choisissent de faire carrière dans les Forces armées canadiennes qu'ils ne seront pas abandonnés s'ils se font blesser en devoir.

Guerre de mots

Les verts se livrent à une guerre de mots acharnée avec les néo-démocrates.

Le parti de Mme May a accusé samedi le NPD de distribuer des dépliants mensongers sur l'île de Vancouver, là où la lutte est plus féroce.

Ces dépliants citent des journaux s'interrogeant sur les positions de Mme May et son parti au sujet de l'avortement et d'un appui des verts à un gouvernement minoritaire conservateur.

Mme May a déclaré qu'elle ne pouvait pas empêcher officiellement un député de sa formation de présenter un projet de loi limitant l'avortement, insistant toutefois sur le fait qu'aucun ne le ferait. Elle a aussi dit qu'elle est prête à travailler avec tous les partis partageant ses préoccupations climatiques.

La cheffe des verts a remercié la comédienne Pamela Anderson, pour une vidéo qu'elle a publiée pour dénoncer le dépliant.

«Nous avons été déçus de cette campagne de dénigrement du NPD, a renchéri Mme May. Notre campagne demeure positive.»

S'exprimant à Toronto, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh s'est défendu en déclarant que les néo-démocrates ne faisaient que répéter les propres paroles de Mme May.

«Il est important que les gens sachent quels sont ses choix. Avec les néo-démocrates, on ne se pose pas de questions sur le droit des femmes de choisir. C'est un fait. Avec elle, il y a une question. Elle a ouvert cette question par ses commentaires.»

La Presse canadienne