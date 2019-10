Donald Trump veut riposter contre les démocrates

La campagne électorale aux États-unis chauffe de plus en plus, avec un président qui veut contre-attaquer les démocrates qui planifient sa destitution, et qui protège son entourage.



Hier, Donald Trmp est venu à la rescousse de son avocat, Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York. Ce dernier est devenu une cible cette semaine lorsque deux de ses proches ont été arrêtés pour avoir fait des dons dans la campagne électorale en vue d'obtenir du capital politique. L'argent proviendrait de l'étranger, dont l'Ukraine et la Russie.