Élections 2019: le dernier débat de la campagne est en cours

GATINEAU - Même décor, langue différente. Les six chefs en campagne électorale ont entamé leur dernier débat dans les mêmes lieux qui les ont vus s'affronter lundi, en anglais.

Jeudi soir, c'est en français que la joute se jouait.

Deux heures plus tôt, les six chefs sont arrivés au Musée canadien de l'histoire, à Gatineau, dans un ordre déterminé par un tirage au sort.

Le chef du Bloc québécois qu'on n'avait pas vu de la journée a dû, à son arrivée, justifier sa décision de garder dans son équipe cinq candidats qui ont exprimé, sur leurs médias sociaux dans le passé, des commentaires contre les musulmans.

S'arrêtant quelques instants pour parler aux journalistes à quelques pas de la porte du musée, Yves-François Blanchet a dit que les excuses de ces candidats et les siennes devraient suffire. Il croit que les autres partis politiques ont encore dans leurs rangs des candidats au passé trouble auxquels on a pardonné après la présentation d'excuses.

Quant à prévoir ce que cette tuile de dernière minute aurait comme effet sur le débat de la soirée, «ça allait être difficile de toute façon; ce débat-là s'annonçait difficile», a philosophé M. Blanchet.

Justin Trudeau était arrivé 15 minutes plus tôt que le chef bloquiste. Le chef libéral a salué la petite foule et a choisi, comme lundi, de ne pas s'adresser aux journalistes avant d'entrer au musée.

Le chef conservateur a fait de même, son tour venu.

Le chef néo-démocrate a pris deux longues minutes pour aller serrer des mains et donner des accolades à ses militants, ce qu'il n'avait pas pu faire à son arrivée au débat de lundi. Les supporters des libéraux arrivés plus tôt, lundi, avaient pris toutes les places aux premiers rangs de la foule et les mains néo-démocrates étaient inaccessibles à Jagmeet Singh.

Comme Andrew Scheer, M. Singh ne s'est pas approché des journalistes.

Les deux derniers arrivés, Elizabeth May et Maxime Bernier, ont échangé quelques mots avec les journalistes.

« Toujours, j'ai la même stratégie: écouter les questions et faire une réponse honnête », a offert la leader du Parti vert, en français, après avoir serré dans ses bras quelques militants.

Le chef du Parti populaire du Canada n'avait aucun sympathisant sur place à saluer. Un militant d'un camp adverse lui a plutôt crié « honte à vous! » à son arrivée.

M. Bernier a été invité par les journalistes à commenter la situation du Bloc québécois dans les sondages.

« On va voir ce qui va arriver. Une remontée jusqu'à ce soir mais après demain, ça va être un autre parti », a-t-il prédit.

Comités d'accueil

Devant le musée, des militants des différents partis étaient installés, pancartes à la main pour vanter leur chef ou attaquer ses adversaires.

Un militant libéral brandissait une photo de Peter MacKay, l'ancien ministre conservateur. Un article du Globe and Mail révélait ce jeudi matin que des militants du Parti conservateur tentent de convaincre M. MacKay de reprendre le collier, signe que la campagne conservatrice sous Andrew Scheer ne va pas comme espéré.

Un autre militant libéral a ressorti, comme lundi soir, une affiche où on pouvait lire «Make Andrew Canadian Again», référence à la citoyenneté américaine du chef conservateur et clin d'oeil au slogan de Donald Trump.

Les militants conservateurs se contentaient de pancartes bleues affichant leur slogan. Même tactique des bloquistes, des néo-démocrates et des verts.

La petite foule s'est rapidement dispersée une fois les chefs des partis politiques tous arrivés.