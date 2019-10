Entrevue embarrassante pour une candidate du Bloc québécois

«Beaucoup de Québécoises et de Québécois ont vécu des moments d’incertitude quant à l’intégration harmonieuse des nouveaux Québécois à la société québécoise. Les messages partagés sont une déplorable manifestation de ces inquiétudes. Désormais, je constate que Québec prend des initiatives et formule des demandes afin de disposer de tous les outils pour rétablir la confiance et assurer l’intégration heureuse des immigrants au sein de la société québécoise»