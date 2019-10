EXCLUSIF | «Sur une planète morte, ça ne vaut pas la peine d’avoir un emploi»

«Contrevenir à la loi, c’est sûr que ce n’est pas le meilleur exemple. Mais pour moi, me battre pour l’avenir des enfants, me battre pour l’avenir de la planète et le climat, c’est un exemple qui est très moral. Je ne suis pas mal à l’aise de dire aux enfants que je me bats contre l’inaction des gouvernements pour faire en sorte qu’ils aient un avenir»