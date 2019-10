La grande entrevue | Jagmeet Singh rencontre Paul Arcand

«Je comprends la colère, je comprends la frustration parce que les jeunes ont vraiment peur pour l'avenir... C'est vraiment une crise et pendant la crise, M. Trudeau n'agit pas. Il achète un pipeline. Les jeunes disent: Qu'est-ce qui se passe? On a peur pour l'avenir, mais on a un gouvernement libéral qui achète un pipeline, qui continue de donner des subventions pour le secteur pétrolier... Peut-être on ne prend pas des gestes qui sont prudents, mais c'est une question de frustration et je comprends ça beaucoup.»