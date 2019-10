On apprenait cette semaine, qu’un deuxième membre de la communauté du renseignement songerait à devenir, lui aussi, lanceur d’alerte. Cet individu a été interrogé plus tôt cette semaine et il aurait été encore plus près de l’information.

Il songerait à remplir cette procédure pour devenir lanceur d’alerte ce qui lui permettrait de témoigner devant la congrès et d’ajouter de la crédibilité au premier témoignage.

