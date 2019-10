«Andrew Scheer a été déplorable» - Alexandre Taillefer

«Moi, il a fallu que j’aille me chercher une chaudière d’eau froide pour me mettre les deux pieds dedans pour me tenir réveillé. Je me suis endormi comme trois fois. Je n’en revenais pas de l’absence complète d’enjeux de société, par exemple, les conditions de vie déplorables des autochtones, le vieillissement de la population, l’étalement urbain, le transport en commun, l’environnement»