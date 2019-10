Un premier débat des chefs en francais avec des échanges musclés

Quatre chefs de partis fédéraux se sont affrontés, mercredi, dans le premier débat en français de la campagne électorale: le libéral Justin Trudeau, le conservateur Andrew Scheer, le bloquiste Yves-François Blanchet et le néo-démocrate Jagmeet Singh.

Le Face-à-face au réseau TVA a donné lieu à deux heures de débat où le chef conservateur a dû essuyer plus d'attaques que le premier ministre libéral sortant.

Andrew Scheer a passé un premier quart d'heure difficile. Profitant du premier thème proposé par l'animateur de ce face-à-face du réseau TVA, les trois autres chefs se sont acharnés sur M. Scheer, lui réclamant à l'unisson qu'il admette sa position personnelle sur le droit à l'avortement.

M. Scheer n'a jamais répondu. Il s'est cantonné dans sa position officielle voulant qu'il voterait contre tout projet de loi futur qui limiterait le droit à l'avortement.

« C'est normal d'avoir, dans une population de 33 millions de personnes, différentes perspectives. La chose qui est importante, c'est que les Québécois et les Québécoises peuvent avoir confiance (...) que l'accès ne va pas changer au futur comme il n'a pas changé dans le passé », a répété M. Scheer.

Ça n'a pas suffi à ses adversaires.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet l'a accusé de vouloir cacher sa position dans ce dossier.

« C'est important pour les gens de savoir, personnellement, toi, Andrew Scheer, est-ce que vous croyez qu'une femme devrait avoir le choix? », a demandé le chef libéral Justin Trudeau, mêlant à quelques reprises tutoiement et vouvoiement de son adversaire principal.

M. Scheer a esquivé celle-ci aussi. Et M. Trudeau est revenu à l'attaque.

« On laisse la politique de côté. Est-ce que vous croyez en tant que chef, en tant que leader, en tant que père, en tant que mari, que les femmes ont le droit de choisir? », a insisté M. Trudeau qui, n'obtenant toujours pas de réponse satisfaisante, s'est tourné d'un air excédé vers le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, qui a repris la balle au bond.

M. Singh a, alors à son tour, fait la leçon à M. Scheer.

« Ce n'est pas acceptable d'avoir un homme qui parle sur les droits des femmes. Ce n'est pas acceptable d'avoir une négociation sur les droits des femmes », a-t-il lancé.

Pas d'appel

Passé à la question du jugement qui a invalidé une partie de la loi fédérale qui permet l'accès à l'aide à mourir, M. Trudeau a, pour la première fois, annoncé qu'il ne porterait pas ce jugement en appel s'il reprenait le pouvoir.

M. Scheer, lui, a dit qu'il fallait que la cause aille jusqu'en Cour suprême.

Les deux hommes se sont aussi affrontés sur la question de la possible décriminalisation des drogues dures pour contrer la crise des opioïdes.

Devant un « pas tout de suite » dit par M. Trudeau en réponse à une question de l'animateur Pierre Bruneau, M. Scheer a décelé « un agenda secret» de décriminalisation de toutes les drogues.

Ces premières minutes du débat, M. Blanchet a été moins présent. Il a quand même eu l'occasion de reprendre M. Singh qui qualifiait de « dégueulasse » la position du Bloc québécois sur le niqab.

« Je vais attribuer à l'apprentissage (incomplet) du français l'usage du mot dégueulasse », a semoncé M. Blanchet.

Frustration

Le chef bloquiste semblant penser que la première heure ne lui avait pas été équitable a, à un certain moment, exprimé sa frustration à l'animateur.

« Si vous interrompiez moins, j'aurais un peu plus de temps pour expliquer mes affaires », a-t-il reproché à M. Bruneau.

On discutait alors d'environnement. Le chef bloquiste a pu se ressaisir en apostrophant le chef conservateur.

« Parce que les autres émettent des gaz à effet de serre, émettons-en davantage nous-mêmes et laissons augmenter la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles, les migrations climatiques (...) en faisant semblant que ça va se régler tout seul », a raillé M. Blanchet.

La réplique de M. Scheer a été offerte sur le thème de l'utilité du Bloc québécois que les conservateurs qualifient de « gérants d'estrades ».

« Les plans, projets du Bloc québécois ne peuvent jamais être implémentés (sic) et le plan pour l'environnement de Justin Trudeau n'a aucun détail. M. Trudeau est un champion d'improvisionnement (sic)», a déclaré le chef conservateur.

Elizabeth May du Parti vert et Maxime Bernier du Parti populaire n'ont pas été invités au débat baptisé «Face-à-Face 2019» par TVA.

Il s'agit du premier débat pour Justin Trudeau depuis le déclenchement de la campagne électorale, puisque le chef libéral s'était absenté de l'événement organisé par le magazine MacLean's et le réseau de télévision Citytv, au deuxième jour de la campagne. Ce débat avait opposé Messieurs Scheer et Singh, ainsi que Madame May.

Le débat de TVA est une toute première expérience pour le nouveau chef bloquiste.

Deux autres débats, organisés par la Commission fédérale des débats des chefs, auront lieu la semaine prochaine.