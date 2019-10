«Partout au Canada, les autochtones sont traités comme des citoyens de second ordre» -Patrick Lagacé

«On a déraciné des enfants, on les a arrachés à leurs parents, on les a sortis de leur communauté et interdit de parler leur langue. Et ç’a cassé plusieurs nations autochtones et on en vit encore les effets aujourd’hui. Ça fait des individus qui ont grandi avec des problèmes sociaux et les problèmes sociaux dans notre pays, c’est la responsabilité des provinces. Et le Québec, comme d’autres provinces, a failli à la tâche dans ses services aux autochtones. Et c’est ça que François Legault a reconnu à l’Assemblée nationale»