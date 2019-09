On apprenait plus tôt cette semaine qu’à 13 mois des prochaines élections présidentielles, Donald Trump fait face à une procédure de destitution. À l’initiative des parlementaires démocrates, cette procédure fait référence à l’appel entre le président américain et son homologue ukrainien.

En studio au micro de Paul Houde, Valérie Beaudoin fait le point sur la situation politique aux États-Unis. Écoutez l'entrevue pour un survol de la situation.