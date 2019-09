Des promesses électorales qui impliquent plus de 100 milliards $

Les promesses électorales des différents partis politiques canadiens totalisent jusqu'ici 114 milliards de dollars.

Le Journal de Montréal a compilé les promesses annoncées par les cinq principaux partis et les coûts qu'elles pourraient engendrer si elles étaient concrétisées.

Le Parti vert d'Elizabeth May s'avère celui qui dépenserait le plus: il a fait jusqu'à l'équivalent de 65,7 milliards de dollars en promesses, dont près de 50 milliards $ seraient utilisés pour instaurer un régime d'assurance médicament universel et offrir la gratuité scolaire.

Le gouvernement de Justin Trudeau a promis plus de 20 milliards $ de dépenses, dont 5,6 milliards $ pour réduire les impôts de la classe moyenne.



Le conservateur Andrew Scheer propose d'injecter 16 milliards $, dont 7,1 milliards pour réduire le taux du premier échelon d'imposition.

Le Nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh est à 10,6 milliards $, dont la moitié servirait à construire 500 000 logements abordables dans la prochaine décennie.

Le Bloc québécois s'avère quant à lui le moins dépensier jusqu'ici : ses promesses totalisent 1 milliard de dollars; 400 millions $ seraient utilisés pour réactiver le programme ÉcoÉnergie associé à la rénovation résidentielle.