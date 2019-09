La liste des événements des chefs en ce 28 septembre

Voici la liste des événements des chefs de parti pour le samedi 28 septembre, 18e jour de la campagne électorale fédérale:

Justin Trudeau, Parti libéral

En pause.

Andrew Scheer, Parti conservateur

EDMONTON — Annonce d'Andrew Scheer et mêlée de presse (11 h 30, FourQuest Energy, 9304, 39e avenue Nord-Ouest)

EDMONTON — Visite du candidat James Cumming (Heure et lieu non précisés)

EDMONTON — Visite d'une entreprise locale avec le candidat Tim Uppal (Heure et lieu non précisés)

SASKATOON — Visite du candidat Brad Redekopp (17 h 30, Marché fermier de Saskatoon, 414, avenue B Sud)

Yves-François Blanchet, Bloc québécois

BAIE-SAINT-PAUL — Conférence de presse sur les investissements en culture, en présence de la candidate Caroline Desbiens (10 h 30, Salle Gilles-Brown du Musée d’art contemporain, 23, rue Ambroise-Fafard)

RIVIÈRE-DU-LOUP — Rencontre avec des militants au Resto-Pub L’Estaminet, en présence du candidat Louis Gagnon (15 h 45, Resto-Pub L’Estaminet, 299, rue Lafontaine)

RIMOUSKI — Rencontre avec des militants au local électoral du candidat Maxime Blanchette-Joncas (18 h 00, 144, Avenue de la Cathédrale)

Jagmeet Singh, Nouveau Parti démocratique

VICTORIA — Annonce sur le transport en commun. (12h30, sur le traversier de Victoria à Vancouver)

BURNABY, C.-B. — Entretien public avec l'écrivaine Rupi Kaur. (15h00, salle de bal Crystal, hôtel Hilton Vancouver Metrotown, 6083, avenue McKay)

Elizabeth May, Parti vert

SIDNEY (C.-B.) — Elizabeth May est dans sa circonscription de Saanich-Gulf Islands pour une rencontre de tous les candidats en lice organisée par l'Association nationale des retraités fédéraux. (12 h 30, Église St. Elizabeth, 10030, Third Street)

NORTH SAANICH — Rassemblement partisan sur le thème de la famille et la jeunesse. (15 h 00, McTavish Academy of Art, 1720 McTavish Rd)

LIEU NON PRÉCISÉ — Elizabeth May participe à la série de rencontre des chefs des Amis de la radiodiffusion, sur le thème de la démocratie et les médias. (16 h 00)

Maxime Bernier, Parti populaire du Canada

Il fait campagne à Saint-Georges et à Saint-Prosper en matinée. Il sera à Sainte-Aurélie, Saint-Zacharie, Saint-Côme et Saint-René en après-midi.

La Presse canadienne