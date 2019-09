Lettre à la jeunesse de François Legault: «Elle est habile et bien faite»

En ce jour de manifestation pour le climat, le premier ministre du Québec tend la main à la jeunesse québécoise.

Dans une lettre ouverte publiée dans les différents quotidiens, François Legault dit avoir entendu leur cri du cœur et admet qu'on ne peut plus ignorer l'ampleur du défi environnemental.

Pour relever le défi climatique, le premier ministre suggère de remplacer les énergies fossiles par notre hydroélectricité dans toute notre économie.

Selon lui, c'est le meilleur moyen de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en nous enrichissant.

Il confirme qu'un plan d'action sera présenté au début de 2020 pour permettre au Québec de respecter ses cibles de réduction de gaz à effet de serre pour 2030.

François Legault propose aux jeunes d'aider le gouvernement à bâtir un Québec plus prospère, plus vert et par conséquent, plus fier.