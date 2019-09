Marche sur le climat: «Benoit Charette représente tout le contraire de ce que disent les environnementalistes»

«Je pense que M. Charrette a autant d’affaires à cette marche que Vladimir Poutine dans une manifestation contre l’enfermement des journalistes à Moscou. Il est la cause du problème. Il représente tout le contraire de ce que disent les environnementalistes. Quand on revendique quelque chose, il faut qu’il y ait un peu de cohérence entre le message, les demandes et la personne qui se présente… Le message est : comment osez-vous? La CAQ affirme qu’on est capable de continuer dans cette idée de croissance éternelle… Les jeunes veulent une vraie action.»