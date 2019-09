Livre vert sur la police : «C'est quoi ça? La solution, c'est une commission d'enquête» - Luc Lavoie

«Je ne comprends pas. On en a vu déjà des livres: beige, blanc et autres. un livre vert, qui va donner des pistes de réflexion... C'est quoi cette affaire-là? Certes, il y a un bris de confiance entre le public et les autorités policières. [...] Elle ne veut pas de commission d'enquête, mais elle veut une commission spéciale. C'est quand tu n'es pas quoi dire que tu utilises des mots du genre... Son argumention n'est pas forte. Le problème, c'est qu'il y a une incompétence au plus haut niveau. À la Sûreté du Québec, les chefs ont changé au fil des gouvernements, sans oublier les cliques. Il faut d'abord qu'on nous explique ce qui s'est passé. La solution, c'est une commission d'enquête. Je veux savoir ce qui est arrivé à l'UPAC.»