Jour 13: Les libéraux et les conservateurs se font la guerre en Ontario

OTTAWA — Au matin du treizième jour de la campagne électorale fédérale, on se serait cru en campagne provinciale ontarienne.

Le chef libéral s'est attaqué à répétitions à Doug Ford pendant que les conservateurs diffusaient des publicités pour s'en prendre à Kathleen Wynne.

M. Ford, élu premier ministre de l'Ontario en 2018 grâce à l'impopularité de la première ministre libérale Wynne atteint des sommets d'insatisfaction à son tour.

Justin Trudeau, de passage à Hamilton lundi matin, a donc cru bon de nommer le premier ministre ontarien conservateur plus d'une dizaine de fois en 30 minutes.

M. Trudeau était là pour promettre, s'il est réélu, de dépenser six milliards $ en quatre ans afin d'instaurer un régime d'assurance médicament national ainsi que d'améliorer l'accès aux médecins de famille et aux services en santé mentale.

Tout ceci requiert des négociations avec les provinces et les territoires, la livraison des soins de santé n'étant pas de compétence fédérale.

«Alors la question devient: qui voulez-vous voir négocier avec Doug Ford sur votre santé?», a lancé le chef libéral, encore et encore.

M. Ford a multiplié les coupures dans les services depuis son arrivée au pouvoir.

À Woodbridge, toujours en Ontario, Andrew Scheer n'a pas tardé à donner la réplique à M. Trudeau.

«La vraie question, c'est quoi la différence entre Kathleen Wynne et Justin Trudeau? Les mêmes architectes du bilan désastreux de Kathleen Wynne et Dalton McGuinty maintenant travaillent pour Justin Trudeau et ils suivent le même plan», a argué le chef conservateur.

Scheer promet des hypothèques plus longues

Un gouvernement conservateur autoriserait des emprunts hypothécaires sur 30 ans au lieu de 25. C'est un gouvernement conservateur, celui de Stephen Harper, qui avait ramené la période maximum d'amortissement à 25 ans, en 2012, alors qu'on s'inquiétait de l'augmentation de la dette des Canadiens.

«C'est clair que d'avoir une période d'amortissement de 30 ans va rendre disponibles les maisons pour beaucoup de Canadiens jeunes qui veulent acheter leur maison pour la première fois. Et c'est clair que (...) pour les jeunes couples, leurs années avec des revenus plus hauts est dans l'avenir. Alors, ils peuvent gérer leur hypothèque» a justifié M. Scheer.

Son plan prévoit également d'alléger ce que l'on appelle le «test de résistance» lors de la demande de prêts hypothécaires et de supprimer complètement le test lors des renouvellements d'hypothèque.

Un gouvernement conservateur mettrait également des biens immobiliers fédéraux excédentaires à la disposition des promoteurs afin d'accroître l'offre de logements et lancerait une enquête sur le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier.

Enfin un candidat à Acadie-Bathurst

Ça lui aura pris deux ans pour y arriver et Jagmeet Singh s'est présenté au Nouveau-Brunswick lundi matin en s'excusant de ne pas être venu plus tôt.

«Je suis désolé (...) Mais je suis ici maintenant», a offert M. Singh.

Le chef néo-démocrate a présenté un candidat vedette dans le comté d'Acadie-Bathurst qu'Yvon Godin a représenté pendant 18 ans. Daniel Thériault est l'ex-directeur général du Festival acadien de Caraquet.

Il n'en voulait pas à M. Singh d'avoir boudé si longtemps sa province.

«Maintenant que M. Singh nous connaît, il va venir souvent», a souri M. Thériault qui assure que son annonce tardive de candidature faisait partie d'une «stratégie» et qu'elle ne nuira pas à ses chances d'élection.

Le chef néo-démocrate n'a pas raté l'occasion pour faire une promesse à cette région où le travail est souvent saisonnier.

«Les néo-démocrates vont se battre pour s'assurer que l'assurance-emploi est juste et que vous avez accès quand vous avez besoin», a-t-il dit, promettant de revoir le nombre d'heures de travail exigées pour obtenir des prestations d'assurance-emploi.

La leader des verts aussi dans les provinces maritimes

La chef du Parti vert Elizabeth May faisait aussi campagne dans les provinces maritimes, lundi. Elle prévoyait des rassemblements à Moncton et Charlottetown en après-midi.

Le matin, elle était à Fredericton pour attirer l'attention à la promesse de son parti pour un plus grand soutien aux soins de santé mentale au Canada.

Le programme de son parti prévoit une nouvelle stratégie nationale sur la maladie d'Alzheimer et les démences apparentées.

«Il est temps de faire de la santé mentale un problème de santé primaire», a réclamé Mme May.

Le chef bloquiste à la frontière

Yves-François Blanchet a mené sa caravane électorale jusqu'à la frontière américaine. Dans la région de Lacolle, M. Blanchet est revenu sur les passages irréguliers de migrants empruntant le chemin Roxham.

«Ottawa doit immédiatement suspendre l'entente des tiers pays sûrs avec les États-Unis pour restaurer l'ordre en retirant tout avantage au passage illégal des frontières», a exigé M. Blanchet.