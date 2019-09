Le Bloc pourrait changer la mise au Québec... et au Canada, selon Bernard Drainville

«S'il fallait que le Bloc monte encore de quelques points, la tendance est bonne pour eux autres, il pourrait aller chercher au-dessus de vingt comtés au Québec. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Trudeau et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Scheer parce qu'à 20 comtés, ça devient quasiment impossible et pour les libéraux et pour les conservateurs de faire élire un gouvernement majoritaire.»