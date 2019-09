Singh propose d'aider les municipalités à se prémunir contre la météo extrême

GATINEAU, Qc — Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, est allé à la rencontre de sinistrés des inondations du printemps dernier à Gatineau, dimanche, afin de s'engager à soutenir les municipalités qui souhaitent se prémunir contre les changements climatiques.

Face au nombre croissant de phénomènes météorologiques extrêmes, M. Singh propose de travailler en amont en augmentant le financement des projets d'infrastructures adaptées.

«Il y a un fonds, mais il est trop complexe. Il est limité. Il est difficile d'y avoir accès», a-t-il déploré en point de presse.

Le NPD promet d'investir 2,5 milliards $ supplémentaires dans le fonds existant, en plus d'en assouplir les critères d'admissibilité.

«Ça va aider les municipalités à mettre en oeuvre les infrastructures pour éviter cette sorte de crise dans l'avenir. Si on investit dès maintenant, on peut régler le problème et créer des infrastructures qui vont protéger les familles, les maisons et les entreprises», a soutenu Jagmeet Singh en français.

La Presse canadienne