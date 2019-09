«Brownface» de Trudeau: «Quel cirque médiatique, quelle idiotie collective!» - Luc Ferrandez

Quelques photos et une vidéo de Justin Trudeau ayant du maquillage brun foncé au visage ont été amplement diffusées par les médias depuis mercredi. Les journalistes ont bien entendu examiné le sujet sous toutes ses coutures. Selon Luc Ferrandez et Alexandre Taillefer, cette controverse n'aura pas beaucoup d'impact au Canada à moyen terme. Or, elle a grandement entaché la réputation du premier ministre à l'étranger.

Les images diffusées démontrent que le chef du Parti libéral du Canada s’est maquillé le visage en brun lors d'un événement privé, en 2001. Il participait avec des amis et collègues a un gala ayant pour thème «Les Mille et une nuits». Trudeau était habillé en personnage d'Aladdin.

Depuis la publication de la première photo dans le magazine américain Time, le premier ministre est dans l’embarras.

Lors d'un point de presse tenu à Winnipeg, jeudi, Justin Trudeau a affirmé que se déguiser en personne à la peau foncée est inacceptable, peu importe le contexte.