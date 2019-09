Le ministre de l'environnement n'est pas le bienvenu à la marche sur le climat à Montréal

«Si les gens d’un groupe ne veulent pas de Charrette, ils ne voudraient pas non plus de la présence du premier ministre de François Legault. Franchement, je n’ai pas trouvé ça fort de la part du collectif. Ce n’est pas le temps d’exclure des participants. Le collectif devrait plutôt rassembler tout le monde. Les gens devraient se méfier des radicaux et ouvrir grand les bras…»