«Blackfaces» de Trudeau: les candidats et leaders autochtones sont outrés

Bob Chamberlin, candidat néo-démocrate dans Nanaimo-Ladysmith, estime de son côté que les photos publiées depuis mercredi montrent que le racisme est «bien vivant» au Canada.

La candidate libérale dans la même circonscription, Michelle Corfield, a eu une pensée pour les enfants de la nation Musqueam qui fréquentent la West Point Grey Academy, l'école où M. Trudeau a enseigné en 2001 — et où la «photo d'Aladin» avait été prise. Elle se dit déçue, mais croit que tout le monde mérite d'être pardonné. «J'espère que le pays en tirera des leçons», a déclaré Mme Corfield. «Il a demandé pardon, il a dit qu'il était désolé, il est temps que notre pays se penche sur cette question et en tire quelque chose.»

Terry Teegee, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations pour la Colombie-Britannique, s'est dit «déçu et dégoûté» à l’instar de nombreux Autochtones.

Mme May en a eu la nausée

La chef du Parti vert, Elizabeth May, et les candidates indépendantes Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, ex-libérales, assistaient également à la conférence de Vancouver. Les trois femmes ont condamné les photographies de «blackface».

Mme May, qui soutient en avoir ressenti physiquement de la nausée, estime que M. Trudeau ne comprend pas que les colonisateurs canadiens jouissent de privilèges. S'il veut se solidariser avec les peuples autochtones, selon elle, il doit «s'élever».