«Les élus de Ville-Marie et le service d’urbanisme ont été super rapides!» -Luc Ferrandez

«Ils ont le droit de construire cinq tours, à 16 étages et une tour à 20 étages, ce qui est une densité énorme. C’est très serré. Pourquoi, parce qu’à l’OCPM (Office de consultation publique de Montréal), le promoteur a dit qu’il acceptait de bâtir des logements sociaux et qu’une des tours serait dédiée au logement social. […] Après ça, quand le promoteur a vu que les condos de super luxe se vendaient très bien, même beaucoup mieux que prévu, il se retourne et dit qu’il ne veut finalement plus faire de logements sociaux. Que c’est trop cher. […] C’est là que les élus de Ville-Marie et le service d’urbanisme ont été super rapides! Le promoteur avait eu le droit de construire sa sixième tour selon un règlement et non un permis. Et bien qu’on ne peut jamais retirer un permis, un règlement, tu peux le changer!»