Chanson des libéraux: «Ça dit quelque chose sur la place du français dans l’imaginaire de Trudeau»

«Le PLC s’est couvert de ridicule avec cette chanson incompréhensible dans sa version francophone. En français, les phrases n’ont pas de sens. La pièce One Hand Up, du groupe The Strumbellas, a été traduite avec l’aide d’un logiciel de traduction. Ç’a donné ce que ç’a donné! C’est une chanson qui ressemble au célèbre sketch de Rock et Belles Oreilles dans lequel on croirait qu’un faux Wayne Gretzky qui la chante. Ce n’est certainement pas un francophone qui a traduit les paroles. On pourrait parler d’un simple faux pas, mais le PLC s’est entêté à défendre la chanson, dimanche.»