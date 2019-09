Les chefs fédéraux jonglent avec les demandes de François Legault

Pour sa part, M. Scheer a fait miroiter une hausse de la contribution du gouvernement fédéral aux Régimes enregistrés d'épargne étude (REEE).

Un gouvernement conservateur ferait passer la contribution d'Ottawa aux REEE de 20 à 30% de chaque dollar épargné par la famille du futur étudiant. La contribution fédérale maximale passerait de 500 $ à 750 $ par année.

Imposer un oléoduc au Québec?

En fin de journée, le chef conservateur Andrew Scheer a accordé une entrevue au journaliste Patrice Roy sur les ondes de RDI. Questionné sur la possibilité d'imposer le passage d'un oléoduc au Québec malgré le refus de la province, il a répondu qu'il défendra l'«intérêt national» en matière de transport du pétrole s'il est élu.

M. Scheer a fait valoir qu'Ottawa pouvait agir dans son champ de compétence, tout en refusant de dire qu'il imposerait un tel projet à la province.

M. Scheer est revenu sur son idée de «corridor énergétique», qui donnerait notamment, selon lui, l'occasion au Québec de «partager son énergie de l'hydroélectricité». Une solution qu'il qualifie de «gagnant-gagnant».

Plus de véhicules électriques

Dans son annonce quotidienne, le Bloc québécois a déclaré vouloir accélérer de façon significative la transition vers la voiture électrique au Canada.

Yves-François Blanchet a présenté une série de mesures qu'il entend défendre à Ottawa pour rendre l'achat plus accessible. Il propose d'offrir un rabais additionnel de 1500 $ aux acheteurs dont le salaire est inférieur au revenu moyen canadien, qui est de 47 000 $. À cela s'ajouteraient un autre rabais de 1500 $ pour le remplacement d'un véhicule âgé de 12 ans ou plus et un rabais de 2000 $ aux acheteurs d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable usagé.

La vie privée pour les verts

Alors qu'elle passait la journée en Ontario, la chef du Parti vert, Elizabeth May, a mis l'accent sur l'amélioration de la vie privée des citoyens dans l'espace numérique, notamment grâce à l'interdiction de la publicité en ligne personnalisée lors des élections.

Les verts promettent notamment d'interdire toute intrusion sans mandat dans les communications des Canadiens, de bannir les programmes de cybersurveillance utilisant la collecte de données en vrac, de mettre fin à la surveillance des manifestants et des organisations non gouvernementales canadiennes et d'augmenter considérablement les pouvoirs du commissaire fédéral à la protection de la vie privée.

Pour sa part, Maxime Bernier, du Parti populaire, était au Nouveau-Brunswick pour une deuxième journée consécutive.