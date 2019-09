Montréal songe à créer de grands dépôts pour sols contaminés

«On a recensé 18 sites considérés douteux où on a vu des déversements inconnus jusqu'ici, de sols qui provenaient soit de chantiers privés ou d'ailleurs que Montréal. Les médias sociaux affluent avec des endroits où on accepte la terre, peu importe la qualité de celle-ci et également d'autres personnes qui s'affichent publiquement sur Facebook et qui cherchent des endroits où ''domper'' des sols.»