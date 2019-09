Le NPD tente de séduire le Québec avec des propositions ciblées

SHERBROOKE, Qc — Le Nouveau Parti démocratique (NPD) promet d'augmenter les transferts fédéraux en matière d’immigration au gouvernement du Québec, même si ce dernier a baissé les seuils d'immigration de façon temporaire.

Un gouvernement néo-démocrate promet une augmentation de l'entente Canada-Québec de 73 millions $ de façon permanente, le faisant passer de 490 à 563 millions $ par an.

Ce financement supplémentaire promis par le NPD aiderait le gouvernement du Québec à élargir les programmes de langue française et d’intégration pour les nouveaux arrivants.

Il s'agit de l'une des mesures présentées par le chef du NPD, Jagmeet Singh, dans son document «Ensemble pour le Québec» dévoilé à Sherbrooke, dimanche.

Le parti y propose des pouvoirs accrus pour le Québec, tant sur le plan de l'évaluation environnementale, que des accords commerciaux internationaux, de la culture et de la langue française, entre autres.

En coulisses, on soutient que M. Singh veut tendre la main au Québec, comme l'a fait son prédécesseur Jack Layton lors de la déclaration de Sherbrooke, qui reconnaissait le principe de fédéralisme asymétrique du Québec, en 2005.

Dans son document dévoilé dimanche, le NPD fait écho à une série de propositions adoptées à son congrès, l'an dernier. Le parti soumettrait les entreprises sous juridiction fédérale — comme les banques et le secteur des télécommunications — à la loi 101 si elles sont installées au Québec.

Le NPD promet aussi aussi de discuter avec les milieux de la culture et le gouvernement du Québec dans le but de rendre au Québec son autonomie culturelle. Cette autonomie prendrait la forme d’un transfert de pouvoirs et d’un transfert «historique» du financement fédéral en matière de culture.

Quant aux projets d’infrastructure pouvant avoir un impact environnemental — comme le transport d'hydrocarbures — le parti croit qu'ils devront être soumis à la procédure québécoise d’évaluation environnementale.

Le NPD réitère également que le rapatriement de la constitution en 1982 sans la signature du Québec est une «erreur historique» et promet de permettre au Québec d’intégrer le cadre constitutionnel canadien.

La Presse canadienne