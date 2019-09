Le Bloc québécois lance sa campagne

BOUCHERVILLE, Qc — «Le Québec, c’est nous», se targue le programme politique du Bloc québécois.

La formation a dévoilé, dimanche, à Boucherville, sur la Rive-Sud, sa plateforme politique dont le titre reprend son slogan de campagne «Le Québec, c’est nous».

Plan de lutte aux changements climatiques, sécurité financière des aînés, protection de la culture et des médias, énergie propre, langue française et protection des sièges sociaux et des entreprises en région: les sujets abordés sont nombreux.

«C’est comme un deuxième lancement de campagne», a lancé en introduction Xavier Barsalou-Duval, le député sortant de la circonscription Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, où se déroule le Conseil général électoral, devant environ 300 partisans.

Les députés bloquistes «travaillent exclusivement pour le Québec», souligne d’entrée de jeu la plateforme. «Contrairement aux partis canadiens, ils n’ont pas à choisir entre les intérêts du Québec et ceux du Canada».

Le parti comptait dix députés à la dissolution de la Chambre. Il présente 78 candidats, dont 63 n’ont jamais siégé dans un parlement.