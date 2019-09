Parti vert: «Une tolérance assez exceptionnelle face aux déclarations bizarroïdes» - Lise Ravary

Rappelons que Pierre Nantel, sans doute le candidat le plus connu du parti au Québec, a déclaré jeudi qu'il était bel et bien un souverainiste convaincu, un jour après que Mme May eut affirmé qu'il n'était pas «un séparatiste».

Mme May a cherché à mettre fin à la controverse vendredi, affirmant que M. Nantel resterait membre et candidat du Parti vert.

Elle a ajouté que M. Nantel n'avait jamais rien fait pour signifier qu'il était séparatiste pendant son mandat de député fédéral, ajoutant qu'elle faisait la distinction entre un souverainiste et une personne qui lutte activement pour la séparation du Québec.

Le Parti vert peine à s'imposer comme une option politique incontournable au Canada, selon Ravary. Pourtant, les causes qu'il défend montent en popularité au sein des électeurs.

En effet, l’intérêt est grandissant à propos de la question environnementale et les changements climatiques, en particulier.

Selon un récent sondage, le Parti vert obtient 11% des intentions de vote à l’échelle du pays et au Québec.